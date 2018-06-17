غوتيريش يدعو لمنع إفشال التسوية السلمية في أفغانستان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطراف النزاع في أفغانستان إلى منع إفشال التسوية السلمية في البلاد.

وجاء في بيان نشره المركز الصحفي للأمم المتحدة: "يدعو الأمين العام الأطراف لعدم السماح بسيطرة من يحاول إفشال محاولات التسوية السلمية، وهو يدين الهجوم الذي وقع في ولاية ننكرهار ويعبر عن تعازيه لذوي الضحايا ويتمنى الشفاء عاجلا للمصابين".

ووقع أمس السبت في ولاية ننكرهار، حيث كانت مجموعة من أنصار حركة طالبان ومدنيون يقومون باحتفال بعيد الفطر، وقع انفجار قوي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 50 آخرين.

وكان الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني أعلن في وقت سابق هدنة مؤقتة من جانب واحد مع حركة طالبان بمناسبة عيد الفطر للفترة ما بين 11 و19 يونيو الجاري. من جانبها أعلنت حركة طالبان وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا