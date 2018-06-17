رئيس لاتفيا يشكك في قدرة أمريكا والناتو على "حماية بلاده من روسيا"!

أعلن رئيس لاتفيا، ريمون فيجونيس، أن أوروبا بدأت تدرك أنه من المستحيل الاعتماد على أمريكا وحدها لحماية نفسها من "عدد من التحديات، بما في ذلك روسيا"،حسبما نقلت عنه بوابة TVnet اليوم.

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فوفقاً لرئيس جمهورية لاتفيا، السوفيتية سابقا والواقعة عند حدود روسيا الغربية، فإن حلف الناتو يواجه العديد من التهديدات، بما في ذلك عدم الاستقرار في مناطق واقعة جنوب الحلف، وفي سوريا وشمال إفريقيا، فضلاً عن النفوذ المتنامي للصين.

وفي رأي هذا السياسي، فإن أحد التحديات التي يواجهها الناتو هو اضطراره "لاستعراض عضلاته" أمام روسيا.

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وبالإضافة إلى ذلك ، اعتبر فيجونيس أن وحدة الغرب مهددة. ودعا رئيس لاتفيا إلى تعزيز "الأمن الناعم"، بما في ذلك مكافحة التهديدات الهجينة.

وتعتقد دول أوروبا الشرقية، الدائرة في فلك أمريكا وحلف شمال الأطلسي، أن هناك خطرا محدقا بها من جانب روسيا التي تعزز جيشها وقدراتها الدفاعية، على الرغم من إعلان موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تمتلك أي خطط لمهاجمة هذه الدول ولا تطمع بأراضيها، وأن تطوير قدراتها العسكرية لا يستهدفها أبدا.

وأعرب خبير السياسة الخارجية الأمريكي تيد جالين كاربنتر في وقت سابق، عن رأي مفاده أن واشنطن وحلف الناتو يواصلان إثارة موسكو ضدهما. وأشار إلى أن النرويج طلبت مؤخراً مضاعفة عديد القوات الأمريكية على أراضيها من أجل التمكن من وضع المزيد من قواتها المسلحة على مقربة من الحدود مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس