فيينا تطالب برلين بتوضيح معلومات عن عمليات تجسس جديدة

طالبت الحكومة النمساوية، السبت، ألمانيا بتقديم توضيحات حول مزاعم جديدة تناقلتها الصحف مفادها أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تجسست على عدد كبير من المؤسسات والشركات في النمسا.

وأعرب الرئيس ألكسندر فون در بيلن عن الأمل في الحصول على "توضيحات كاملة" من قبل السلطات الألمانية، بينما طلب المستشار سيباستيان كورتز من برلين "تعاونا جيدا" لتسليط الضوء على معلومات كشفتها الصحف تتعلق بنشاطات سابقة لأجهزة الاستخبارات الألمانية.

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وصرح الرئيس في مؤتمر صحافي مشترك مع كورتز خصص للقضية أن قيام دول صديقة بالتجسس ليس فقط نادرا وغير مرغوب فيه بل أمر غير مقبول.

وتابع أن مثل هذه الأعمال ستعيد طرح مسألة الثقة بين الدول على المدى البعيد، بينما أبدى المستشار حذرا أكبر مذكرا بأن ألمانيا "شريك مهم".

وذكرت مجلة "بروفيل" وصحيفة "دير شتاندارد" النمساويتان استنادا إلى بيانات داخلية لوكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية، أن الوكالة تجسست خلال هذه الفترة على ألفي خط تلفون وفاكس وهاتف جوال وبريد إلكتروني.

ومن بين المنظمات الدولية منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل مقارها في فيينا.

وكانت الاستخبارات الخارجية الألمانية قد تعرضت العام 2015 لموقف محرج عندما تبين أنها تتجسس على دول حليفة بينها النمسا سواء لصالحها أو لصالح وكالة الامن القومي الأمريكية "إن إس أيه".

جدير بالذكر أن برلين أقرت في العام 2016 قانونا لفرض رقابة أكبر على نشاطات الاستخبارات الخارجية.

المصدر: أ ف ب