مقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري بشرق أفغانستان
Reuters / Parwiz Parwiz
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لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون، يوم السبت، في هجوم انتحاري استهدف مجموعة من "حركة طالبان" ومدنيين.
واحتشدت المجموعة للاحتفال بوقف إطلاق النار بين المسلحين والحكومة بمناسبة نهاية شهر رمضان في إقليم نانغارهار، شرق أفغانستان.
وقال عطا الله خوجاياني، المتحدث الرسمي لحاكم الولاية، إنه في تمام الساعة الواحدة بتوقيت غرينيتش قام انتحاري من المتمردين وكان مترجلا بتفجير نفسه في مجموعة من "طالبان" ومدنيين كانوا محتشدين للاحتفال بوقف إطلاق النار.
المصدر: إفي
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