وزير الخارجية الألماني: لا جدوى من محاولة فهم ترامب

ذكر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، في حوار نشر يوم السبت، أنه لا جدوى من محاولة الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة فهم الرئيس دونالد ترامب.

وأدلى ماس بهذا التصريح، بعد أن سألته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن تنصل ترامب الصادم من نتائج قمة مجموعة السبع بعدما وقع عليها.

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وقال ماس: "صراحة لست متأكدا مما إذا كان ينبغي علينا بذل جهد لفهم ما يفعله ترامب أو الآخرون.. ولكن المهم هو التوصل للاستنتاجات الصحيحة".

وأضاف: "هذا لا ينطبق على أوروبا فحسب، ولكن أيضا على كل الغرب بما في ذلك الحلف الأطلسي "الناتو"، وبالتالي لن أقول إن الغرب لم يعد موجودا ولكن سأقول إنه سيتبع قواعد مختلفة".

وتابع وزير الخارجية الألماني "هناك بعض الأشياء التي اعتدنا أن نأخذها كأمر مسلّم به لن تطبق بعد الآن، خصوصا أن الولايات المتحدة تضمن الأمن الشامل في أوروبا".

وصرح الوزير الألماني أنه يتعاطف مع الشكاوى الإيطالية بشأن عدم كفاية المساعدة من نظرائها في الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، وأن ألمانيا بحاجة إلى أن تكون أكثر تواضعا مع شركائها، مستطردا بالقول: "نحن الألمان يجب ألا ينظر إلينا في أوروبا على أننا المتنمرون".

وتحدث ماس لصحيفة "كوريري" قبل اجتماع يعقد الاثنين في برلين بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الشعبوي الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي.

المصدر: د ب أ