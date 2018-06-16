أردوغان وماكرون يبحثان الوضع في سوريا ويتفقان على "تعزيز التعاون"

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت، قضايا ثنائية وإقليمية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن مصادر في الرئاسة التركية أن الرئيسين "أكدا خلال المكالمة على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين ومواصلة الحوار".

وأشارت المصادر إلى أن أردوغان وماكرون تناولا التطورات في سوريا، ومكافحة الإرهاب وقضايا اللاجئين، وشددا على أهمية التعاون فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية.

وأكد الزعيمان، حسب مصادر "الأناضول"، عزمهما على تعزيز التواصل عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 24 يونيو حزيران الجاري.

ونوه أردوغان بالاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع الولايات المتحدة مؤخرا، والذي يفتح آفاق التعاون بين الجانبين في سوريا، خصوصا فيما يتعلق بمدينة منبج شمالي البلاد.

المصدر: الأناضول