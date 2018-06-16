ترامب يستعرض مع ماكرون الملفات الدولية الشائكة!

ناقش رئيس أمريكا دونالد ترامب، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المسائل الخاصة بالتجارة الخارجية وتجنب اندلاع حرب بين الحلفاء، وكذلك الوضع في كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

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وقال البيت الأبيض يوم الجمعة في بيان: "تحادث الرئيس دونالد ترامب اليوم مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، وقد ناقش الرئيس معه نتائج القمة التي عقدها الثلاثاء في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، حيث أكد ترامب أن هدف الولايات المتحدة هو نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية وشبه الجزيرة الكورية بشكل لا رجعة فيه".

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين "دعوا إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا في إطار مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة".

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بالإضافة إلى ذلك، أبلغ ترامب نظيره الفرنسي إصراره على إجراء مفاوضات حول صفقة شاملة جديدة مع إيران، تشمل برامجها النووية والباليستية و"إجراءاتها غير الودية في المنطقة"، حسبما جاء في بيان البيت الأبيض.

وخلص البيت الأبيض إلى القول إن "الرئيس ترامب حث الاتحاد الأوروبي على الدخول في مفاوضات لتقليص الحواجز أمام التجارة الدولية".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس