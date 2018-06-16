تعليق مسؤول روسي على اتهام ترامب لأوباما بخصوص القرم

أعرب السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف عن اعتقاده بأن القيادة الحالية لأوكرانيا هي التي أضاعت شبه جزيرة القرم، وليس رئيس أمريكا السابق باراك أوباما، حسب اتهام خلفه دونالد ترامب.

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وكان ترامب قد عبر أمس الجمعة عن رأي مفاده أن مسؤولية انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا تقع على عاتق سلفه أوباما الذي "أضاع شبه جزيرة القرم" لأنه لم يكن يحظى باحترام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب بوشكوف في حسابه على تويتر اليوم: "ترامب على خطأ، ليس أوباما هو الذي أضاع شبه جزيرة القرم، بل نظام كييف الحالي، لأن مواطني القرم لم يرغبوا في البقاء تحت حكم أوكرانيا بعد الانقلاب على السلطة الشرعية (في كييف). أما بشأن تبعية شبه جزيرة القرم لروسيا، فترامب على حق: إنه يشعر بالوضع أفضل من كثيرين في الولايات المتحدة وأوروبا".

واعتبر المحلل السياسي الروسي، رانتيسلاف بيوشوك، أن ترامب في حديثه عن "إضاعة" أوباما لشبه جزيرة القرم، حاول أن يثبت أن سلفه كان رئيسا ضعيفا.

وقال بيوشوك:"إذا أخذنا بنظر الاعتبار المعلومات حول ما قاله ترامب في اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى G7، فإن هذا يأتي في سياق يتعلق بالدعوة لإظهار الحس السليم والواقعية السياسية والفهم بأن القرم قد عاد إلى روسيا ولن يعود إلى أي مكان آخر بعد ذلك، لكن ترامب قال ذلك خلال حوار داخلي بين رؤساء الدول، ولم يكن ينبغي أن تتسرب هذه المعلومات..، أما وقد جرى تسريبها فالآن صار لزاما على ترامب أن يغير السياق".

ونقلت بوابة BuzzFeed со الإلكترونية في وقت سابق عن مصادر دبلوماسية، لم تذكر أسماءها، قولها، إن ترامب أبلغ زعماء G7 أثناء اجتماعه بهم الأسبوع الماضي في كندا، اقتناعه بأن شبه جزيرة القرم روسية التبعية، لأن المواطنين الذين يعيشون على أراضيها يتكلمون باللغة الروسية. إلا أن البيت الأبيض رفض لاحقا التعليق على هذه المعلومات المسربة.

وتعليقا على ما نقل عن ترامب، أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تبعية شبه جزيرة القرم أمر محسوم وغير قابل للنقاش.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس