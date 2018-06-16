لندن ترفض التعاون مع موسكو في التحقيق بقضية سكريبال

عبرت السفارة الروسية لدى لندن عن اعتقادها أن رفض السلطات البريطانية التعاون مع السلطات الروسية في التحقيق بقضية تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يضر بالتحقيق.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثل السفارة: "لا يزال الجانب البريطاني صامتا ولم يقدم أي أجوبة للنيابة العامة الروسية والسفارة حول سير بحث طلبات الجانب الروسي لتقديم المساعدات القانونية في القضايا الجنائية التي يتم التحقيق فيها في روسيا بشأن مقتل (النائب السابق لمدير شركة ايروفلوت الروسية نيكولاي غلوشكوف) ومحاولة قتل المواطنين الروسيين (العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا) على الأراضي البريطانية".

وأضاف: "يتعين عليّ التأكيد أن بريطانيا لا تتعاون في التحقيق في هذه القضايا الهامة. ونعتقد أن ذلك يضر بالنشاط القانوني الهادف إلى الوصول للحقيقة واستعادة العدالة".

وكانت العلاقات بين روسيا وبريطانيا ازدادت توترا بشكل جدي على خلفية حادث تسميم العقيد الروسي السابق (العميل لبريطانيا) سيرغي سكريبال وابنته يوليا الذي وقع في 4 مارس الماضي في مدينة سالزبوري البريطانية. وقالت لندن آنذاك إن موسكو متورطة في تسميم سكريبال باستخدام مادة شل الأعصاب A234، الأمر الذي تنفيه روسيا بالكامل وتطالب بتحقيق دولي نزيه تشترك فيه موسكو.

أما نيكولاي غلوشكوف الذي حكم في روسيا غيابيا بالسجن لمدة 8 سنوات بسبب اختلاس أموال من شركة "ايروفلوت"، فلقي مصرعه ببريطانيا في 13 مارس الماضي. وفي البداية قالت شرطة سكوتلاند يارد إن وفاته غامضة ولا يمكن تفسيرها، وفيما بعد أعلنت أن الحديث يدور عن عملية اغتيال.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا