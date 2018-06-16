ترامب يعلق على صورته المثيرة للجدل أثناء قمة G7

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صورته في قمة مجموعة السبع الكبرى "G7" التي انتشرت على نطاق واسع لما تحمله من دلالات ظهرت على وجوه زعماء الدول المشاركة في تلك القمة.

وكتب ترامب على صفحته في تويتر: "هناك علاقات ممتازة بيني وبين أنغيلا ميركل، لكن وسائل الإعلام الزائفة تعرض الصور السيئة لعملية المحادثات التي أطلب فيها بأشياء لا يطالب بها أي رئيس أمريكي آخر".

كما نشر ترامب في هذه التغريدة صورا أخرى لنفس اللحظة من اللقاء تعرض ابتسامات على وجهي أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

وفيما بعد نشر أيضا صورا جديدة من قمة G7 تعرض أنه يصافح كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وكانت الصورة التي انتشرت بشكل واسع في الإنترنت، تظهر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تنظر بصرامة إلى دونالد ترامب الذي يجلس على مقعد مقابلها متكتفا وعلى وجهه ابتسامة باهتة، ويقف الزعماء الأوروبيون إلى جانب ميركل، ويقف مستشار ترامب جون بولتون إلى جانب رئيسه، كما يقف بينهم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وكانت قمة G7 عقدت في مدينة كيبيك الكندية في 8-9 يونيو الجاري. ونسقت الدول المشاركة فيها نص البيان الختامي للقمة، لكن ترامب أعلن فيما بعد أن بلاده لا تؤيد هذه الوثيقة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا