برلمان بريطانيا يعطل مشروع قانون لمعاقبة "المتلصصين على النساء"

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن خيبة أملها من تعطيل المحافظين في البرلمان مشروع قانون يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يتلصصون على النساء وينتهكون حرمة حياتهن الشخصية.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية على صفحتها في "تويتر": "إن التلصص هو اقتحام للحياة الشخصية، ما يولد لدى ضحاياه الشعور بالإهانة والقهر، أنا محبطة بسبب عدم تمرير مشروع القانون اليوم في مجلس العموم، وأريد أن تمر هذه الإجراءات عن طريق البرلمان وبدعم من الدولة في المستقبل القريب".

Upskirting is an invasion of privacy which leaves victims feeling degraded and distressed. I am disappointed the Bill didn't make progress in the Commons today, and I want to see these measures pass through Parliament - with government support - soon. — Theresa May (@theresa_may) 15 июня 2018 г.

وجاء ذلك بعد أن صوت العضو المحافظ في البرلمان البريطاني، كريستوف تشوب، ضد النظر في مشروع قانون بشأن فرض عقوبة السجن عامين لمن يتعمد تصوير مفاتن النساء دون إذن.

المصدر: نوفوستي