 
مباشر

برلمان بريطانيا يعطل مشروع قانون لمعاقبة "المتلصصين على النساء"

أخبار العالم

برلمان بريطانيا يعطل مشروع قانون لمعاقبة
Reuters JUSTIN TALLIS
البرلمان البريطاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdmy

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن خيبة أملها من تعطيل المحافظين في البرلمان مشروع قانون يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يتلصصون على النساء وينتهكون حرمة حياتهن الشخصية.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية على صفحتها في "تويتر": "إن التلصص هو اقتحام للحياة الشخصية، ما يولد لدى ضحاياه الشعور بالإهانة والقهر، أنا محبطة بسبب عدم تمرير مشروع القانون اليوم في مجلس العموم، وأريد أن تمر هذه الإجراءات عن طريق البرلمان وبدعم من الدولة في المستقبل القريب".

وجاء ذلك بعد أن صوت العضو المحافظ في البرلمان البريطاني، كريستوف تشوب، ضد النظر في مشروع قانون بشأن فرض عقوبة السجن عامين لمن يتعمد تصوير مفاتن النساء دون إذن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا