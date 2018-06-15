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البرلمان الألماني يقر قواعد جديدة لاستقدام عائلات اللاجئين

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البرلمان الألماني يقر قواعد جديدة لاستقدام عائلات اللاجئين
Reuters / John MACDOUGALL
بوندستاغ
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أقر البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الجمعة، قواعد جديدة لاستقدام عائلات اللاجئين.

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وينص القانون الجديد على السماح للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقت باستقدام عائلاتهم اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

كما تنص القواعد الجديدة على السماح للأزواج والأطفال القصر للاجئين بالقدوم إلى ألمانيا، وكذلك آباء اللاجئين القصر الذين قدموا بمفردهم إلى ألمانيا، ذلك إلى جانب الحالات الاستثنائية، والتي كانت يسمح بها لعدد قليل للغاية من اللاجئين في الماضي.

ويسمح هذا القانون باستقدام ألف فرد شهريا من أسر اللاجئين من كافة أنحاء ألمانيا.

ووافق على القواعد الجديدة 370 نائبا، بينما عارضه 279 آخرين، وامتنع عن التصويت ثلاثة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن استقدام عائلات اللاجئين معلق حتى الآن لهذه الفئة من اللاجئين، باستثناء حالات قليلة، وكانت الحكومة الألمانية السابقة قررت عام 2016 تعليق استقدام عائلات اللاجئين للفئة الحاصلة على وضع حماية مؤقت، أغلبهم من السوريين، لمدة عامين، بسبب التدفق الكبير للاجئين في ذلك الحين.

المصدر: د ب أ

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