مباحثات روسية بريطانية حول تطبيق الاتفاق النووي مع إيران

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، مع السفير البريطاني في موسكو، لوري بريستو، الوضع حول برنامج طهران النووي، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن المحادثات التي بادر إليها الجانب البريطاني، تناولت "تبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية ملف البرنامج النووي الإيراني، وبعض القضايا الملحة الأخرى المتعلقة بعدم الانتشار والسيطرة على الأسلحة".

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وفي 14 يوليو 2015، توصلت إيران و"سداسية" الوسطاء الدوليين (روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا) إلى اتفاق تاريخي حول تسوية "الملف النووي الإيراني" المزمن. وتبنت الأطراف "خطة العمل الشاملة المشتركة" لتطبيق هذا الاتفاق، التي تقضي بتقليص إيران أنشطتها في تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي 8 مايو، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من "الصفقة النووية" وإعادة جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، بما فيها عقوبات تستهدف دولا ثالثة تمارس نشاطا مع إيران. في الوقت نفسه، أكد ترامب استعداد الولايات المتحدة لعقد اتفاقية جديدة مع إيران، إلا أنه طرح أمامها شروطا تعجيزية

من جهتها، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وسائر الدول الموقعة على الاتفاق مع إيران، تمسكها به.

ودعا زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا جميع أطراف الصفقة إلى تطبيقها بالكامل. من جانبه، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن على الاتحاد الأوروبي أن يضمن لطهران مراعاة مصالحها بموجب "خطة العمل الشاملة" كشرط لإبقائها. فيما أكدت إيران استعدادها لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي والإيفاء بالتزاماتها.

واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن انسحاب الولايات المتحدة من "الصفقة النووية" جاء انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، مؤكدا سعي موسكو لإبقاء الاتفاق، رغم خطط واشنطن لإعادة نظام العقوبات ضد إيران.

المصدر: وكالات