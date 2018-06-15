برلماني يوناني يدعو الجيش للقيام بانقلاب

دعا عضو البرلمان اليوناني عن حزب "الفجر الذهبي" اليميني المتطرف، قسطنطينوس بارباروسيس الجيش الوطني إلى القيام بانقلاب عسكري واعتقال قيادة البلاد.

وقال النائب من منبر البرلمان: "أدعو قيادة القوات المسلحة للتدخل واعتقال رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس و(وزير الدفاع) بانوس كامينوس و(الرئيس) بروكوبيس بافلوبولوس لمنع وقوع الخيانة" في إشارة إلى الاتفاق المتوقع مع مقدونيا بشأن تسميتها.

وأثار تصريح البرلماني موجة غضب واستياء في البرلمان. وأعلن زعيم حزب "الفجر الذهبي" نيكوس ميخالولياكوس على الفور طرد بارباروسيس من الحزب.

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع أن البرلماني ارتكب جريمة خطيرة، ودعا لرفع الحصانة النيابية عنه. وبعد جلسة البرلمان توجه الوزير إلى المحكمة العليا لرفع دعوى قضائية ضد النائب.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن اليونان توصلت إلى اتفاق مع مقدونيا لتسوية الخلاف المطول بشأن تسمية الأخيرة. وحسب الاتفاق، سيتم تغيير اسم مقدونيا الرسمي إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية". ومن المتوقع توقيع الاتفاق 17 يونيو الجاري، ما أثار معارضة شديدة في البلدين.

ويستمر الجدل بين اليونان ومقدونيا منذ استقلال الأخيرة عن يوغسلافيا عام 1991، حيث يطلق نفس الاسم على منطقة شمال اليونان. وعلى خلفية هذا الجدل عرقلت اليونان انضمام مقدونيا لحلف الناتو، الذي يشترط تسوية هذا الخلاف لقبول مقدونيا في صفوفه.

المصدر: وكالات