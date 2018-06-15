الأمين العام للناتو: كلما ازدادت علاقاتنا مع روسيا تعقيدا تنامت أهمية الحوار

أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الجمعة، على أهمية الحوار بين الحلف وروسيا في ظل المرحلة العصيبة الراهنة في العلاقات بين الطرفين.

وقال ستولتنبيرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في برلين: "كلما ازدادت علاقاتنا تعقيدا، نمت حاجتنا إلى الحوار".

المصدر: تاس