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نحو 90% من الألمان يرغبون في الإسراع بطرد المهاجرين غير النظاميين

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نحو 90% من الألمان يرغبون في الإسراع بطرد المهاجرين غير النظاميين
Reuters Hannibal Hanschke
مظاهرة مناهضة للهجرة في ألمانيا
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كشف استطلاع للرأي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة أن نحو 90% من الألمان يريدون الإسراع بترحيل المهاجرين غير النظاميين، أو الذين لم يتم منحهم حق اللجوء.

ويتزامن هذا الاستطلاع مع أزمة مستمرة وتوتر داخل الائتلاف الحكومي المنقسم بشأن قضية الهجرة، التي ربما تشكل تهديدا لمستقبل المستشارة أنغيلا ميركل.

وطالما انتقد وزير الداخلية الألماني، هورست سينهوفر، المعروف بمواقفه المتشددة، تجاه مسألة المهاجرين، موقف ميركل المنفتح على اللاجئين، حيث يريد تشديد الرقابة على الحدود.

وطالب سيهوفر كجزء من المخطط الرئيسي للهجرة الجديد بإعطاء شرطة الحدود الألمانية الحق في إعادة جميع طالبي اللجوء دون أوراق هوية وأولئك المسجلين بالفعل في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

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