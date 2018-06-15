خبير سياسي: ترامب يتجه للاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم لروسيا

اعتبر خبير سياسة روسي، أن لدى رئيس أمريكا دونالد ترامب توجها للاعتراف بانضمام القرم لروسيا، ولكن على موسكو العمل رسميا في ضوء الوضع الراهن، لآن تحقيق هذا التوجه يستغرق وقتا.

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وقال نائب رئيس مجلس الخبراء الاستشاري لدى رئيس القرم، عالم السياسة ألكسندر فورمانتشوك، إنه بالإمكان ملاحظة هذا التوجه لدى ترامب، ولكن هذا التوجه ليس ملزما رسميا له في ظل الوضع السياسي السائد حاليا.

ونقل موقع BuzzFeed News، عن مصدر دبلوماسي أمريكي لم يكشف عن اسمه، أن ترامب أبلغ قادة مجموعة الدول السبع (G7) باعتقاده أن القرم ينتمي إلى روسيا، لأن جميع سكان شبه الجزيرة هذه يتحدثون اللغة الروسية.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أحجمت في نفس الوقت عن التعليق على هذه الأخبار التي أوردتها وسائل الإعلام يوم الخميس وذكرت فيها أن الرئيس الأمريكي وصف القرم بالأرض الروسية.

وأعلن عالم السياسة فورمانتشوك: "أن ترامب سوف يتحرك نحو الاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وهو متجه نحو هذا الأمر. وأنا مقتنع بأن خطواته القادمة سوف تستهدف تعزيز هذه الفكرة. شيء آخر هو أن هذا التحوّل سيكون بخط متعرج، وسيواجه تباينات ونكسات مختلفة. لكن ترامب كسياسي براغماتي ورجل أعمال، يفهم أن شبه جزيرة القرم هي في الواقع جزء من روسيا، لأن مواطنيها ناطقين بالروسية ويعيشون في شبه الجزيرة بعقلية روسية. وفي هذه الحالة، كان تصريحه غير رسمي، ولكن ما ذكره أمام قمة G7، يتوافق مع فهمه الحقيقي للأمور".

ووفقا لهذا الخبير السياسي، فإن ترامب ينظر بشكل براغماتي إلى سياسة العالم المعاصر، ويفهم تماما أن روسيا لن تعيد شبه جزيرة القرم تحت ضغط أي نوع من العقوبات الأسطورية أو أي ضغوط أخرى.

وأوضح فورمانتشوك " إذ يتحدث ترامب علنا عن هذا، يتعين عليه أن يضع حدودا لنفسه اعتمادا على التخمين الناشئ، لأن الظرف داخل الولايات المتحدة ليس في صالحه ولا مؤيد له، لهذا يعاني أحيانا من عرقلة شديدة من قبل القوى الديمقراطية الليبرالية التي تلتزم بسياسة العقوبات ضد روسيا".

وانضمت شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا على إثر استفتاء أُجري هناك في مارس 2014، صوت فيه 96.77% من مجموع الناخبين في القرم لصالح الانضمام إلى روسيا. ونظمت السلطات في القرم هذا الاستفتاء بعد الانقلاب ضد السلطة الشرعية في أوكرانيا في فبراير 2014. ولا تزال أوكرانيا تزعم أن شبه جزيرة القرم تابعة لها محتلة مؤقتا من قبل روسيا.

وردت القيادة الروسية مراراً وتكراراً على ذلك بالقول إن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا بشكل ديمقراطي في الاستفتاء الذي اختاروا فيه الانضمام لروسيا، لذلك فإن مسألة تابعية شبه جزيرة القرم "مغلقة نهائياً".

المصدر: نوفوستي

سعيد طنطوس