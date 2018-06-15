بوتين يبحث مع رئيس الصين التسوية الكورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ التسوية النووية في شبه الجزيرة الكورية، وغيرها من القضايا الدولية الملحة.

وقال المكتب الصحفي للكرملين إن الرئيس بوتين شكر الزعيم الصيني على حسن الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وعبر الجانبان عن رضاهما بنتائج المباحثات في إطار هذه القمة.

من جانبه هنأ شي جين بينغ الرئيس الروسي بمناسبة افتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي سيستمر في روسيا حتى 15 يوليو القادم، وتمنى النجاح للمنتخب الروسي.

المصدر: تاس