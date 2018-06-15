موسكو تدعو لرفع العقوبات أحادية الجانب عن بيونغ يانغ في أقرب وقت ممكن

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات الأحادية الجانب عن بيونغ يانغ في أقرب وقت ممكن.

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وقالت للصحفيين، اليوم الجمعة إن موسكو تؤيد تغيير نظام العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية، واصفة ذلك بأنه عامل هام لعملية تطبيع الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت: "نعتقد أن تغيير نظام العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية يمكن ويجب أن يصبح أحد أهم عناصر عملية تطبيع الوضع في المنطقة، لا سيما أن مجلس الأمن الدولي كان قد أكد أكثر من مرة في قراراته الخاصة بالعقوبات، استعداده لهذا التغيير، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأوضاع".

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا