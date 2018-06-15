أنباء عن تصفية زعيم طالبان باكستان في أفغانستان

أفادت قناة "Tolo News" الأفغانية بأن زعيم جماعة "تحريك طالبان باكستان" الملا فضل الله، قتل نتيجة غارة جوية أمريكية بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن غارة باستخدام طائرات مسيرة تم تنفيذها الأربعاء، مضيفة أنه تم نتيجتها القضاء على 4 قادة آخرين للجماعة بالإضافة إلى الملا فضل الله.

وأشارت إلى أن ممثل القيادة الأمريكية الأفغانية، المقدم مارتن أو دونل، أكد في وقت سابق تنفيذ ضربة مناهضة للإرهاب في المنطقة الحدودية كانت تهدف إلى القضاء على "زعيم جماعة إرهابية"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول العملية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت في مارس الماضي مكافأة قدرها 11 مليون دولار إجماليا مقابل معلومات حول 3 إرهابيين من أعضاء جماعة "تحريك طالبان باكستان" بما فيها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في إيجاد الملا فضل الله.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا