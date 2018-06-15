المتحدثة باسم البيت الأبيض تستشهد بالإنجيل دفاعا عن سياسة ترامب تجاه المهاجرين

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الانتقادات الموجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب سياسته في تشتيت عوائل المهاجرين، قائلة إنها تتوافق مع ما ينص عليه كتاب الإنجيل.

واقتبست ساندرز، أثناء مؤتمر صحفي عقدته أمس، ما جاء في الإصحاح الـ13 من رسالة بولس الرسول إلى أهل روما، واصفة ذلك بأنه "التوجيه الواضح والحكيم بالخضوع لقوانين السلطة لأن الرب فوّضها بالإشراف على النظام".

وشددت ساندرز على أن العملية التشريعية المنظمة أمر جيد بذاتها، "لأنها تحمي الضعيف والملتزم بالقانون".

وقالت ساندرز، ردا على سؤال من الصحفيين بخصوص ما إذا كان كتاب الإنجيل يعتبر أخلاقيا فصل الأطفال عن أمهاتهم، إن إنفاذ القانون يتوافق تماما مع طبع الكتاب المقدس، مضيفة أن هذه الفكرة موجودة في الإنجيل.

وأعلن المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز في مايو الماضي، عن بدء انتهاج سياسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود، ضمن إطار "سياسية عدم التسامح"، قائلا: "إذا هرّبت طفلك فإننا سنلاحقك قضائيا وسيتم فصل هذا الطفل عنك حسب مقتضيات القانون، وإذا لم ترد ذلك فلا تهرب أطفالك عبر حدودنا".

المصدر: غارديان