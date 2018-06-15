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بالفيديو.. رسالة ترودو وماي للمسلمين في عيد الفطر

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بالفيديو.. رسالة ترودو وماي للمسلمين في عيد الفطر
Reuters
جاستين ترودو وتيريزا ماي
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هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الجمعة، المسلمين في كل أنحاء العالم بعيد الفطر.

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وقالت ماي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة وزراء المملكة المتحدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نهاية شهر رمضان المبارك فرصة للمسلمين حتى يجتمعوا مع العائلة والأصدقاء والجيران. إنها فرصة للتجديد الروحي".

من جهته، ألقى ترودو أمس الخميس كلمة مصورة، هنأ خلالها المسلمين في بلاده والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر، وبدأ الحديث بإلقاء تحية الإسلام "السلام عليكم" بالعربية.

وقال ترودو في كلمته "اليوم يجتمع المسلمون في كندا وحول العالم مع عائلاتهم وأصدقائهم للاحتفال بعيد الفطر الذي يأتي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "بعد شهر من الصيام والتعبد يأتي العيد للمسلمين كي يحتفلوا ويتبادلوا التهاني والأمنيات الطيبة". وأكد أن: "المجتمعات المسلمة تساهم في جعل كندا أقوى وأكثر انفتاحا وازدهارا. فلنحتفل اليوم بإسهاماتهم العظيمة في بلادنا".

وختم رئيس الوزراء الكندي بالقول "باسم أسرتي، أقدم أنا وزوجتي صوفي أطيب التمنيات لكل من يحتفلون بعيد الفطر".

المصدر: RT

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