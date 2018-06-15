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4 جرحى بينهم طفلان بإطلاق نار بالقرب من عيادة أطفال في أمريكا

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4 جرحى بينهم طفلان بإطلاق نار بالقرب من عيادة أطفال في أمريكا
AP Alan Diaz
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جرح 4 أشخاص، بينهم طفلان، بإطلاق نار يوم أمس الجمعة ، قرب عيادة لطب أسنان الأطفال في ولاية كولورادو الأمريكية، وفقا لصحيفة "دنفر بوست" المحلية.

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وذكرت الصحيفة، أن رجلا مجهولا قام بإطلاق النار على موقف السيارات التابع لمؤسسة طبية في مدينة وستمنستر (ولاية كولورادو)، ثم فرّ بسيارته، ولم يتم الإبلاغ عن حالة الجرحى، والشرطة تبحث عن الفاعل.

إلا أن قناة "سي بي أس" التلفزيونية ذكرت، بعد عدة ساعات من الحادث، أن الشرطة تمكنت من تعقب سيارة المهاجم المفترض واعتقاله.

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وقلّما يمر أسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية دون سقوط قتلى وجرحى، لا سيما بين الأطفال وتلامذة المدارس، بعمليات إطلاق نار لأسباب شتى، بعضها تافهة، وهذا ما استدعى تعالي الأصوات المطالبة بفرض رقابة أكثر تشددا على عمليات اقتناء الأسلحة النارية، إلا أن رئيس البلاد دونالد ترامب يعارض ذلك مراعاة لجمعية تجّار السلاح التي تؤيده وقدّمت تبرعات سخيّة لحملته الانتخابية.

وكانت الشرطة الأمريكية قد طاردت جنديا قام بسرقة حاملة جنود مدرعة من قاعدة عسكرية تابعة للحرس الوطني، في مقاطعة نوتواي بولاية فيرجينيا، الأسبوع الماضي.

وكشف مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مطاردة بين رجال الشرطة وحاملة الجنود المدرعة هذه، في شوارع مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية. وقد قاد الجندي المدرعة بسرعة كبيرة، وظلت الشرطة تطارده لمسافة 60 ميلا، بحسب ما نشرته شبكة فوكس نيوز.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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