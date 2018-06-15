السفارة الروسية تدعو واشنطن لرفع السرية عن "نوفيتشوك"

دعت السفارة الروسية لدى واشنطن السلطات الأمريكية لرفع السرية عن المعلومات حول مادة "نوفيتشوك" القتالية السامة وتدمير احتياطاتها من الأسلحة الكيميائية.

وكتبت السفارة على صفحتها في تويتر: "أكشفوا المعلومات حول "نوفيتشوك". ودمروا احتياطاتكم من الأسلحة الكيميائية".

وأشارت السفارة أيضا إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت لا يمكنها نفي الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وذكّرت السفارة بمسرحية استخدام الكيميائي في دوما، مشيرة إلى تسجيلي فيديو لوكالة "سبوتنيك" الروسية المنتشرين في يوتيوب اللذين يتحدث فيهما السوريون عن مسرحية الهجوم.

وكانت الولايات المتحدة قد أجلت أكثر من مرة مواعيد إزالة ترسانتها الكيميائية، رغم أنها التزمت بإنهاء هذه العملية بحلول عام 2007. وحاليا تتوعد السلطات الأمريكية بإزالة احتياطاتها للأسلحة الكيميائية بحلول عام 2023، في حين قامت روسيا في الفترة ما بين عامي 2002 و2017 بتدمير كافة احتياطاتها من هذه الأسلحة البالغة نحو 40 ألف طن.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا