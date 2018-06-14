اعتقال تركية في إسرائيل للاشتباه بصلتها بـ "تنظيمات إرهابية"

اعتقلت السلطات الإسرائيلية مواطنة تركية للاشتباه بصلتها بـ "تنظيمات إرهابية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المرأة (27 عاما) "يشتبه بأنها تشكل خطرا على الأمن القومي، وبأنها على صلة بتنظيمات إرهابية".

ولم يكشف المسؤول عن ملابسات اعتقال المرأة أو أي تفاصيل عن هويتها.

من جهة أخرى أفادت وكالة "الأناضول" بأن المرأة اعتقلت بمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشهد توترات في الفترة الأخيرة، حيث تشجب أنقرة بشدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتعامل القوات الإسرائيلية مع المحتجين الفلسطينيين عند حدود قطاع غزة .

المصدر: رويترز