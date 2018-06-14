رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان هاتفيا الأزمة السورية والأمن الأوروبي

بحث رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف هاتفيا مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد اليوم الخميس، تسوية الأزمة السورية والأمن الأوروبي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: " أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع، فاليري غيراسيموف اليوم في الـ14 من يونيو محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد ، وناقش معه الوضع في سوريا وكذلك قضايا الأمن الأوروبي"​​​.

يذكر أن الجانبين ناقشا في الـ8 من يونيو الجاري في العاصمة الفنلندية هلسنكي، الأزمة السورية والوضع الأمني في أوروبا، وأجمعا عقب الاجتماع على أهمية عودة الوضع إلى الاستقرار في سوريا بأسرع وقت ممكن فضلا عن مناقشة خفض التوتر وضمان الأمن في أوروبا.

المصدر: نوفوستي