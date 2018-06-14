مقتل 3 وإصابة 8 من أنصار "العدالة والتنمية" بهجوم جنوب شرق تركيا

أفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين جراء هجوم على ناشطين في الحملة الانتخابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا وقع جنوب شرق البلاد.

وأوضح الإعلام التركي أن الهجوم تم تنفيذه من قبل مسلحين مجهولين في قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن الحادث أسفر عن إصابة النائب في البرلمان التركي، إبراهيم خليل يلديز، وعدد من الأعضاء الآخرين في "حزب العدالة والتنمية".

وبينت الوكالة أن السياسيين والناشطين في الحزب أجروا في المنطقة فعالية في إطار حملة الحزب الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها يوم 24 يونيو الجاري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية محلية أن الحادث نجم عن شجار وقع بين مرافقي يلديز وأصحاب محلات في سوق بمدينة سوروج خلال زيارة النائب التركي إليها.

وأوضحت المصادر أن القتلى جراء الاشتباك المسلح هم شقيق ليلديز واثنان من أصحاب المحلات، مضيفة أن 8 أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى، وتم اعتقال 10 آخرين.

المصدر: الأناضول + تاس + رويترز