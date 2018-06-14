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نتنياهو يعلق على صفقة الدرونات مع ألمانيا

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نتنياهو يعلق على صفقة الدرونات مع ألمانيا
Reuters Ammar Awad
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن صفقة الدرونات مع ألمانيا بقيمة تتجاوز مليار يورو ستعزز العلاقات الثنائية في مجال الأمن وستعطي دفعة لصناعة الدفاع الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، اليوم الخميس: إنها صفقة ضخمة، ولها آثار قبل كل شيء على صناعتنا الدفاعية والاقتصاد الإسرائيلي. كما ستعزز العلاقات الإسرائيلية الألمانية في مجال الأمن".

وشكر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لإبرام الصفقة في البرلمان الألماني.

وكان البرلمان الألماني وافق أمس الأربعاء على صفقة  لاستئجار الجيش الألماني طائرات مراقبة بلا طيار(درونات) من طراز "هيرون-تي.بي" التي تصنعها إسرائيل.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا

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