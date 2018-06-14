الاتحاد الأوروبي بصدد تمديد عقوباته على روسيا

رجح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن يقوم زعماء الدول الأعضاء، خلال لقائهم في بروكسل، في 28-29 يونيو، بتمديد العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال المتحدث لوكالة "تاس" الإخبارية الروسية: "أتوقع أن يعرب الزعماء (الأوروبيون) عن دعمهم السياسي لتمديد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب أوكرانيا والقرم".

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وأضاف أن موضوع العقوبات غائب عن جدول أعمال القمة المرتقبة، لكنه أشار إلى أن زعماء دول الاتحاد سيبحثون خلالها "تبعات قضية سكريبال".

واتهمت لندن موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال ضابط الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، بمادة كيميائية سامة، ونفت روسيا مرارا أي ضلوع لها في الحادث الذي تبنى الاتحاد الأوروبي موقف "تضامن" مع بريطانيا، ما وجد انعكاسه في طرد أعداد من الدبلوماسيين الروس من معظم دول الاتحاد.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا في العام 2014، على خلفية تطورات الأزمة الأوكرانية، وخاصة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي، الأمر الذي وصفته الدول الغربية بـ"ضم" المنطقة من قبل موسكو، إضافة إلى اتهامات غربية موجهة إلى روسيا بدعم "الانفصاليين" في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) بعد إعلانهم استقلال جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" عن أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه روسيا.

المصدر: تاس + RT