تركيا: مطالب الولايات المتحدة حول "إس-400" ابتزاز

أكد وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، أن الولايات المتحدة طالبت أنقرة بإلغاء صفقتها مع روسيا لشراء منظومات "إس-400" كشرط لتزويدها بمقاتلات "F-35"، ووصف هذا الأمر بالابتزاز.

وقال جانيكلي، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "إن الاستجابة لمثل هذا المطلب أمر غير مقبول، لأنه ابتزاز".

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن طرح هذا الشرط يخرج عن نطاق كل المبادئ المتعارف عليها في الدبلوماسية والعلاقات التجارية، مشددا على أن بلاده تتوقع من الولايات المتحدة توريد مقاتلات "F-35" للجيش التركي في وقت مناسب تم تحديده بموجب الاتفاق بين واشنطن وأنقرة.

وتابع جانيكلي موضحا: "إن كلا الجانبين تحملا التزامات معينة وفقا للصفقة حول F-35، وتركيا تنفذ جزءها من المطالب. وعقدت 9 دول أعضاء في حلف الناتو اجتماعا تحت رعاية الولايات المتحدة، واتخذت قرارا يقضي بالإنتاج المشترك لطائرات F-35، والآن حان الوقت لتوريدها".

وأعاد جانيكلي في هذا السياق إلى الأذهان أن الصفقة حول هذا الموضوع تنص على دفع تركيا 11 مليار دولار مقابل 100 مقاتلة "F-35" من الجيل الخامس، وقد تم تحويل 800 مليون من أصل المبلغ.

وانتقدت الولايات المتحدة مرارا على لسان مسؤولين رفيعين، منهم وزير الخارجية، مايك بومبيو، نية تركيا شراء بطاريتين من منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي، قائلة إن هذه الأسلحة لا تتطابق من النظام الذي يستخدمه حلف الناتو.

وهددت الإدارة الأمريكية بإلغاء عقدها مع تركيا حول تزويدها بمقاتلات "F-35"، فيما تعهد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن ترد أنقرة على هذه الخطوة حال إقدام واشنطن عليها.

المصدر: الأناضول + وكالات