بوتين يشكر رئيس باراغواي لتسليم الأخير أوسمة تعود لضباط روس

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس المنتخب لباراغواي أبدو بينيتيس لتسليم الأخير روسيا أوسمة تعود لضباط روس قدامى شاركوا في حرب تشاكو في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال بوتين أثناء لقائه رئيس باراغواي في الكرملين اليوم الخميس: "شكرا جزيلا. أشكركم على رمز الاهتمام هذا وعلى أوسمة الضباط. ولا شك في أن كل ذلك سيجد مكانا مناسبا له. وسنتشاور حول ذلك مع مجتمعنا. إنه حقا حدث رمزي يشير إلى تقاربنا. ومن الضروري بلا شك الحفاظ على الذاكرة حول هؤلاء الناس".

كما هنأ بوتين بينيتيس بانتخابه لمنصب رئيس باراغواي واقترح مناقشة صيغ مختلفة لتطوير العلاقات بين البلدين.

من جهته قال بينيتيس إنه إحياء لذكرى أحداث حرب تشاكو التي شارك فيها ضباط روس يسلم روسيا أوسمتهم وتمثالا يبلغ وزنه 7 كيلوغرامات صنع من الرصاصات المستخدمة في تلك المعارك. وأضاف أن بلاده ستتذكر دائما الضابط الروسي فاسيلي أوريفييف سيريبرياكوف المقتول في المعركة الحاسمة من تلك الحرب.

وكان الروس قد بدأوا الوصول إلى باراغواي بعد الحرب الأهلية في روسيا في العشرينيات من القرن الماضي. وكان معظمهم من ضباط الجيش الأبيض، وشاركوا فيما بعد في حرب تشاكو بين باراغواي وبوليفيا. ويعتقد أن المهاجرين الروس لعبوا دورا هاما في تطوير باراغواي في القرن العشرين، وخاصة في تطوير جيشها ونظامها التعليمي والحياة العلمية للبلاد.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا