تمرين مفاجئ للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل

أنهى الجيش الإسرائيلي مناورات للفرقة 319 احتياط لاختبار قدرات الفرقة على الانتقال من حالة الروتين لحالة الطوارئ، وعلى تجنيد وتركيز الموارد البشرية، وتطبيق الإجراءات الحربية.

كما تم في إطار التمرين، استدعاء آلاف جنود الاحتياط، الذين حضروا إلى القواعد العسكرية للقيام بتمرين الانتقال من الروتين للطوارئ، بالإضافة إلى ذلك استكملت الفرقة المناورة بتدريب بنيران حية.

وقال قائد الفرقة 319، العميد نداف لوطن: "أنهت الفرقة اليوم تمرينا مفاجئا هاما جدا، في إطاره تم اختبار جاهزية الفرقة وإدارة قدراتها. وضعت الفرقة نصب أعينها مجال الجاهزية، وهي تلائم نفسها للتهديدات وتدرّب قوات الاحتياط وفقا لذلك. هذا التمرين يثبت أن جهاز الاحتياط يعمل بأفضليّة كبيرة، وهذه خطوة إضافية للحفاظ على جاهزيته وقدراته".

المصدر: RT