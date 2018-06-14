انتصار جديد لماي في مجلس العموم البريطاني

سجلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انتصارا جديدا في مجلس العموم بتصويت حساس خلال مناقشة مشروع قانون يهدف لإلغاء تفوق القانون الأوروبي على القانون البريطاني.

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وصوت النواب، أمس الأربعاء، ضد تعديل تقدم به أعضاء مجلس اللوردات لـ"قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" كان قد تقدم به مجلس اللوردات، يدعو إلى بقاء بريطانيا مرتبطة بكتلة الاتحاد الجمركي.

وتمكنت الحكومة من التوصل إلى ترتيبات مع الأغلبية التي تمثلها، وتم تمرير تعديل أقرب إلى تسوية تقدم بها النواب المحافظون والمعارضون لبريكست.

ولكسب هذا التصويت وعدت تيريزا ماي بالسماح للبرلمان بمنع الحكومة من الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقدم النواب المؤيدون للاتحاد في حزب المحافظين تنازلات في اللحظة الأخيرة، لكنهم أكدوا أنهم سيفشلون الحكومة إذا لم تنفذ ماي وعودها.

أما حزب العمال، فقد شهد انقساما، إذ أن مجموعة كبيرة من نوابه رفضوا الانصياع لأوامر حزبهم وصوتوا أمس الأربعاء على بقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة.

وكان النواب البريطانيون رفضوا يوم الثلاثاء تعديلا يمنح البرلمان حق تعطيل نتائج المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، بينما ترفض غالبية النواب البريطانيين مغادرة التكتل من دون اتفاق، ما شكل تقدما لماي.

المصدر: أ ف ب