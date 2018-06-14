نخبة جنوب السودان تستثمر في كينيا وواشنطن تتوعد

دعت الولايات المتحدة الأمريكية كينيا للتحقيق في عقارات وودائع تملكها عائلات من النخبة في دولة جنوب السودان، بما في ذلك الرئيس وخصمه، ونجمت عنها حرب أهلية منذ 2013.

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وقالت مساعدة وزير الخزانة الأمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب سيغال ماندلكر، التي تقوم بجولة في شرق إفريقيا، أمس الأربعاء، إن شخصيات من جنوب السودان، بعضهم أدرجت أسماؤهم على لائحة العقوبات، واصلوا استثمار أموال بطريقة غير مشروعة في سوق العقارات في كينيا.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في نيروبي: "أريد أن أكون واضحة، فعلى الذين يقومون بانتهاكات حقوق الإنسان وبالفساد ويستغلون الأمهات والأطفال الفقراء والأبرياء أن يسمعوا تحذيرنا".

وتابعت: "سنفرض عواقب عليكم، سنمنعكم من الوصول إلى النظام المالي للولايات المتحدة، وسنعمل مع شركائنا في هذه المنطقة وأي مكان ليحذوا حذونا"، مكررة بذلك تحذيرا أطلقته قبل أيام في أوغندا.

وكانت النخبة السياسية والعسكرية في دولة جنوب السودان أُتهمت بالفساد في تقارير أصدرتها مؤسسة "ذي سنتري" التي شارك في تأسيسها النجم الأمريكي جورج كلوني.

المصدر: أ ف ب