 
مباشر
عاجل
الخارجية الإيرانية تدين بشدة الحملات العسكرية للتحالف العربي على الحديدة في اليمن

نخبة جنوب السودان تستثمر في كينيا وواشنطن تتوعد

أخبار العالم

نخبة جنوب السودان تستثمر في كينيا وواشنطن تتوعد
Reuters
جنوب السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdau

دعت الولايات المتحدة الأمريكية كينيا للتحقيق في عقارات وودائع تملكها عائلات من النخبة في دولة جنوب السودان، بما في ذلك الرئيس وخصمه، ونجمت عنها حرب أهلية منذ 2013.

إقرأ المزيد
زعيم متمردي جنوب السودان يفاوض كير في أديس أبابا

وقالت مساعدة وزير الخزانة الأمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب سيغال ماندلكر، التي تقوم بجولة في شرق إفريقيا، أمس الأربعاء، إن شخصيات من جنوب السودان، بعضهم أدرجت أسماؤهم على لائحة العقوبات، واصلوا استثمار أموال بطريقة غير مشروعة في سوق العقارات في كينيا.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في نيروبي: "أريد أن أكون واضحة، فعلى الذين يقومون بانتهاكات حقوق الإنسان وبالفساد ويستغلون الأمهات والأطفال الفقراء والأبرياء أن يسمعوا تحذيرنا".

وتابعت: "سنفرض عواقب عليكم، سنمنعكم من الوصول إلى النظام المالي للولايات المتحدة، وسنعمل مع شركائنا في هذه المنطقة وأي مكان ليحذوا حذونا"، مكررة بذلك تحذيرا أطلقته قبل أيام في أوغندا.

وكانت النخبة السياسية والعسكرية في دولة جنوب السودان أُتهمت بالفساد في تقارير أصدرتها مؤسسة "ذي سنتري" التي شارك في تأسيسها النجم الأمريكي جورج كلوني.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا