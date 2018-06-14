ترامب يوضح ضرورة عودة روسيا إلى "G8"
AFP NICHOLAS KAMM
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أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "Fox" موقفه من ضرورة إعادة روسيا إلى مجموعة الثماني الكبار- G8.
واعترف ترامب بأن الموضوع الروسي كان أحد المواضيع في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى- G7 التي جرت في 8-9 يونيو الجاري بمدينة كيبيك الكندية.
وأضاف: "لقد قلت إنه من الأفضل أن يكونوا (ممثلو روسيا) هناك".
وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه سيكون من المفيد أن تعود روسيا إلى مجموعة الثماني الكبار، مشيرا إلى أن هذه الفكرة أعجبت بعض الأطراف المشاركة في قمة المجموعة.
المصدر: Gazeta.ru
أولغا رودكوفسكايا
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