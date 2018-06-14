كيم يرغب في لقاء آبي شخصيا.. وطوكيو لها شروطها

عبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أثناء لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، عن رغبته في لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

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وأفادت صحيفة "سانكاي" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح لكيم جونغ أون أثناء قمتهما أن الولايات المتحدة سترفع عقوباتها عن بيونغ يانغ حال تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية بالكامل، مضيفا أن على كوريا الشمالية أن تجري أيضا محادثات مع اليابان، إذا أرادت أن تحصل على المساعدات الاقتصادية الشاملة. وأضاف ترامب أن آبي لن يقدم أية مساعدات دون حل مسألة مواطني اليابان المحتجزين من قبل مخابرات كوريا الشمالية.

وردا على ذلك عبر كيم عن رغبته في لقاء آبي شخصيا لمناقشة القضايا العالقة في العلاقات بين البلدين.

وأفادت وسائل الإعلام اليوم الخميس بأن لقاء زعيمي اليابان وكوريا الشمالية قد يجري على هامش المنتدى الاقتصادي لدول شرق آسيا المخطط إجراؤه بمدينة فلاديفوستوك الروسية في سبتمبر المقبل. كما أعلنت بعض وسائل الإعلام أن آبي قد يقوم بزيارة إلى بيونغ يانغ في أغسطس المقبل.

من جهته قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو إن اليابان لا تبحث حاليا احتمال إجراء حوار مباشر مع كوريا الشمالية على المستوى العالي.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد لقائه نظيره الكوري الجنوبي في سيئول: "ينحصر الموقف الياباني في أن تطبيع العلاقات وتقديم المساعدات لبيونغ يانغ أمر ممكن بعد الحل الشامل للقضيتين النووية والصاروخية، وكذلك قضية اليابانيين المحتجزين في كوريا الشمالية. وتجري هناك اتصالات بين اليابان وكوريا الشمالية باستخدام مختلف القنوات. والحوار بين رئيس الوزراء (الياباني) وزعيم كوريا الشمالية ليس غاية في حد ذاتها. فمن الضروري أن تهدف القمة لحل القضايا. وفي الوقت الراهن لا نبحث احتمال إجراء حوار مباشر على المستوى العالي بين اليابان وكوريا الشمالية".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا