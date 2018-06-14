خطة ألمانية لاستئجار طائرات إسرائيلية بلا طيار

قالت مصادر بلجنة الميزانية في البرلمان الألماني إنها وافقت على خطط الجيش لاستئجار طائرات مراقبة بلا طيار من طراز "هيرون-تي.بي" التي تصنعها إسرائيل، في صفقة تقدر بنحو مليار يورو.

إقرأ المزيد

ولاقت الخطة اعتراضات العام الماضي من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط، والمشارك في الائتلاف الحاكم الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل. وكان الاعتراض بسبب إمكانية تسليح هذه الطائرات في المستقبل.

ويستخدم الجيش الألماني حاليا نموذجا مختلفا من طائرات هيرون لا يمكن تسليحها.

واتفق المحافظون بزعامة ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي، خلال مفاوضات تشكيل ائتلاف جديد في فبراير، على استئجار الطائرات بلا طيار التي تصنعها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية حتى عام 2027، ولكن مع تأجيل اتخاذ قرار بشأن أي تسليح مستقبلي حتى يناقش البرلمان الأمر.

وتتضمن الخطط صفقتين منفصلتين، إحداهما مع "أيرباص" التي ستدير ​​برنامج الطائرات بدون طيار، والأخرى مع الحكومة الإسرائيلية، لتغطية التدريب والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية.

وبرنامج الاستئجار حل مؤقت حتى تصبح الطائرات بلا طيار الأوروبية جاهزة للاستخدام حوالي عام 2025.

المصدر: رويترز