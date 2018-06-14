المتحدثة باسم البيت الأبيض تنفي الأنباء عن قرب استقالتها!

نفت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، شائعات عن قرب استقالتها من منصبها، واعتبرت عملها مع سيد البيت الأبيض شرفا لها.

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وكتبت ساندرز في مدونتها على تويتر: هل تعرف (شبكة) CBS ما لا أعرفه أنا نفسي عن خططي ومستقبلي؟ كنت في حفل ابنتي المخصص لنهاية العام في رياض الأطفال، ونشروا قصة عن خطط لمغادرتي البيت الأبيض، دون التحدث معي. أنا أحب عملي وأعتبر أن العمل مع الرئيس يشرفني".

وأفاد عدد من وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق، بأن اثنين من كبار ممثلي الإدارة الأمريكية للتواصل مع الصحافة، سارة ساندرز وراج شاه، يخططان لمغادرة منصبيهما قريبا.

حول ساندرز كتبت الصحافة الأمريكية أنها سوف تغادر منصبها قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي شهدت استقالات وإقالات متوالية منذ تسلم ترامب منصبه في 20 يناير 2017، لم تشهد مثلها أي إدارة أمريكية أخرى، كانت آخرها إقالة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون بتغريدة على تويتر، مما حدا به لوصف واشنطن بالمدينة اللئيمة في حفل وداعه لموظفي الخارجية.

Does @CBSNews know something I don’t about my plans and my future? I was at my daughter’s year-end Kindergarten event and they ran a story about my “plans to leave the WH” without even talking to me. I love my job and am honored to work for @POTUS — Sarah Sanders (@PressSec) June 14, 2018

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس