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المتحدثة باسم البيت الأبيض تنفي الأنباء عن قرب استقالتها!

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المتحدثة باسم البيت الأبيض تنفي الأنباء عن قرب استقالتها!
AP Pablo Martinez Monsivais
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
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نفت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، شائعات عن قرب استقالتها من منصبها، واعتبرت عملها مع سيد البيت الأبيض شرفا لها.

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وكتبت ساندرز في مدونتها على تويتر: هل تعرف (شبكة) CBS ما لا أعرفه أنا نفسي عن خططي ومستقبلي؟ كنت في حفل ابنتي المخصص لنهاية العام في رياض الأطفال، ونشروا قصة عن خطط لمغادرتي البيت الأبيض، دون التحدث معي. أنا أحب عملي وأعتبر أن العمل مع الرئيس يشرفني".

وأفاد عدد من وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق، بأن اثنين من كبار ممثلي الإدارة الأمريكية للتواصل مع الصحافة، سارة ساندرز وراج شاه، يخططان لمغادرة منصبيهما قريبا.

حول ساندرز كتبت الصحافة الأمريكية أنها سوف تغادر منصبها قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي شهدت استقالات وإقالات متوالية منذ تسلم ترامب منصبه في 20 يناير 2017، لم تشهد مثلها أي إدارة أمريكية أخرى، كانت آخرها إقالة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون بتغريدة على تويتر، مما حدا به لوصف واشنطن بالمدينة اللئيمة في حفل وداعه لموظفي الخارجية.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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