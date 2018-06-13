انسحاب لاعبة هندية من بطولة آسيا للشطرنج في إيران رفضا للحجاب

أعلنت لاعبة الشطرنج الهندية سوميا سواميناثان انسحابها من بطولة آسيا للشطرنج التي ستقام في إيران، بسبب ضرورة ارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية.

وكانت اللاعبة التي تحتل المركز الخامس في تصنيف الهند تستعد للبطولة التي كان من المقرر أن تجري في بنغلادش، ولكنها قررت الانسحاب منها بعد الإعلان عن نقل البطولة إلى إيران.

وكتبت سواميناثان على "فيسبوك": "في هذه الظروف الطريق الوحيد لحماية حقوقي هو عدم الذهاب إلى إيران"، معبرة عن احتجاجها على قواعد اللباس النسوي الإجبارية المبنية على أساس ديني.

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وليست هذه الحادثة الأولى من هذا القبيل، حيث انتقلت لاعبة الشطرنج الإيرانية درسا درخشاني إلى الولايات المتحدة وانضمت إلى الفريق الأمريكي، بعد أن منعتها السلطات الإيرانية عام 2017 من تمثيل البلاد في المسابقات الدولية والمشاركة في أي مسابقات داخل الجمهورية الإسلامية، عقب مشاركتها في مسابقة للشطرنج في جبل طارق بلا حجاب.

المصدر: رويترز