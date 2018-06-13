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البنتاغون يفسر سبب معارضته لشراء تركيا أنظمة "أس 400"

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البنتاغون يفسر سبب معارضته لشراء تركيا أنظمة
Sputnik
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فسّر البنتاغون معارضته لشراء تركيا أنظمة "أس 400" الروسية للدفاع الجوي بما وصفه بـ "المخاطر الفنية" التي تمثلها هذه الأنظمة، على حد قوله.

وقال توماس غوفوس نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون أوروبا والناتو: "لا نعتقد بأن شراء "أس 400" سيكون مفيدا. نعتقد بأن هذه الأنظمة تمثل مخاطر فنية، ولدينا إجراءات محددة لتقييم هذه المخاطر".

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وأضاف: "نفضل ألا يشتروا "أس 400". وعلى الرغم من ذلك إنهم (الأتراك) دولة ذات سيادة ويحاولون تلبية احتياجاتهم الدفاعية".

هذا، وكانت روسيا وتركيا قد وقعتا العام الماضي صفقة لشراء تركيا أنظمة "أس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي. وستكون تركيا أول دولة من أعضاء حلف الناتو، تشتري أنظمة "أس 400".

المصدر: تاس

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