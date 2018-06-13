استفتاء محتمل على تقسيم كاليفورنيا لثلاث ولايات

حصلت مبادرة الملياردير الأمريكي تيم درايبر لتقسيم كاليفورنيا لثلاث ولايات على العدد اللازم من أصوات المؤيدين بما لا يستثني الاستفتاء على التقسيم وشطر الولاية.

وذكرت السلطات المحلية في الولاية، أن المبادرة جمعت أكثر من 400 ألف توقيع، فيما العدد الضروري لتنظيم الاستفتاء عليها 365 ألفا و880 توقيعا.

وتقضي الخطة بتقسيم الولاية إلى 3 ولايات، هي كاليفورنيا وكاليفورنيا الجنوبية وكاليفورنيا الشمالية.

ومن المقرر أن تضم كاليفورنيا مقاطعات لوس أنجلوس وفينتورا وسانتا باربارا وسان لويس أوبيسبو ومونتيري وسان بينيتو، لتضم كاليفورنيا الجنوبية مقاطعات أورانج وسان دييغو وفريسنو وغيرها، على أن تضم كاليفورنيا الشمالية سان فرانسيسكو و40 مقاطعة في شمال الولاية.

The #Cal3 measure, which would split California into three, is going to be on the ballot this November. https://t.co/4IdGlEqY7Ypic.twitter.com/p5YFzC04ES — KPIX 5 (@KPIXtv) 13 июня 2018 г.

وفي حال نجاح المبادرة في الاستفتاء الذي قد يجري في نوفمبر المقبل، سيتطلب تقسيم كاليفورنيا موافقة الكونغرس.

لكن استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن المبادرة ستفشل على الأرجح، حيث بين استطلاع لمؤسسة "SurveyUSA"، أن 72 بالمئة من السكان لا يؤيدون هذه المبادرة.

وسبق للملياردير تيم درايبر وأن تقدم بمبادرة لتقسيم كاليفورنيا إلى 6 ولايات، لكنها فشلت عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية كاليفورنيا هي أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، وهي الولاية الخامسة من حيث المساحة.

المصدر: وكالات