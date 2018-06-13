ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي للوحدة بشأن قضية الهجرة

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي موقف موحد بشأن قضية الهجرة.

وحذرت ميركل في تصريحات أدلت بها في أعقاب لقائها رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، من أي سياسات أحادية الجانب في هذا المجال.

وقالت: "من المهم بالنسبة إلي ألا تعمل ألمانيا لوحدها، بل أن يكون كل ما نفعله منظما ومناقشا وأن تكون هناك اتفاقات بيننا، كي يكون لدينا موقف أوروبي موحد".

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واعتبرت ميركل قضية الهجرة دليلا على مدى تكاتف الاتحاد الأوروبي.

وتواجه أوروبا منذ عدة سنوات أزمة هجرة غير مسبوقة، حيث توافد على الدول الأوروبية مئات الآلاف من المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط. وأعلنت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفضها استقبال المهاجرين.

المصدر: وكالات