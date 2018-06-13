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يلدريم يدشن نفقا ويقود داخله سيارة بلايموث سافوي موديل 1957

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يلدريم يدشن نفقا ويقود داخله سيارة بلايموث سافوي موديل 1957
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رئيس الوزراء التركي يقود سيارة من طراز بلايموث سافوي موديل 1957
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نشرت وسائل إعلام تركية فيديو يظهر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم وهو يقود سيارة من طراز بلايموث سافوي موديل 1957 خلال مراسم تدشين نفق في مدينة إزمير غرب البلاد.

ونقل موقع "ترك برس" عن يلدريم قوله خلال افتتاح نفق آخر، بولاية أماسيا شمالي البلاد أمس الثلاثاء، إن تركيا شقت 400 كلم من الأنفاق في أنحاء البلاد خلال السنوات الـ15 الماضية، أي منذ تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة عام 2002.

وأشار يلدريم إلى أن حكومات العدالة والتنمية تمكنت من إنجاز عدد من مشاريع الأنفاق المعلقة التي عجزت الحكومات السابقة عن إتمامها.

المصدر: ترك برس

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