يلدريم يدشن نفقا ويقود داخله سيارة بلايموث سافوي موديل 1957

نشرت وسائل إعلام تركية فيديو يظهر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم وهو يقود سيارة من طراز بلايموث سافوي موديل 1957 خلال مراسم تدشين نفق في مدينة إزمير غرب البلاد.

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم يقوم سيارة من طراز بلايموث سافوي موديل 1957 في افتتاح نفق بمدينة #ازمير غرب #تركيا. pic.twitter.com/Sc27e7P1WS — ترك برس (@TurkPressMedia) 13 июня 2018 г.

ونقل موقع "ترك برس" عن يلدريم قوله خلال افتتاح نفق آخر، بولاية أماسيا شمالي البلاد أمس الثلاثاء، إن تركيا شقت 400 كلم من الأنفاق في أنحاء البلاد خلال السنوات الـ15 الماضية، أي منذ تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة عام 2002.

وأشار يلدريم إلى أن حكومات العدالة والتنمية تمكنت من إنجاز عدد من مشاريع الأنفاق المعلقة التي عجزت الحكومات السابقة عن إتمامها.

تركيا.. حكومات العدالة والتنمية شقت 400 كيلو متر من الأنفاق منذ توليها السلطة #تركياhttps://t.co/cLNh9sNviapic.twitter.com/TrN8HYZ3OM — ترك برس (@TurkPressMedia) 13 июня 2018 г.

المصدر: ترك برس