مقتل 20 جنديا في هجوم لطالبان على نقاط أمنية بأفغانستان

أفاد مدير مجلس مقاطعة بادخشان شمالي أفغانستان عبد الله ناجي ناظري، بمقتل 20 جنديا عقب اقتحام مسلحين عدة نقاط تفتيش أمنية في منطقة جارم شمال غربي العاصمة كابل.

وقال ناظري: "شن متمردو طالبان عدة هجمات على نقاط تفتيش تابعة للجيش في منطقة جارم في الصباح الباكر، الأمر الذي أدى إلى مقتل 20 جنديا"، مشيرا إلى أن الهجوم خلف 10 قتلى في صفوف المسلحين.

ويأتي الهجوم في وقت دخل فيه وقف أحادي الجانب لإطلاق النار من جهة الحكومة مع مسلحي طالبان حيز التنفيذ الثلاثاء قبل نهاية شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، لكن استمرار هجمات الحركة على قوات الحكومة تسبب في سقوط 12 شخصا وأصاب العديد من قوات الأمن في مناطق مختلفة في البلاد.

المصدر: شينخوا