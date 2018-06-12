مسؤول إيراني: قادرون على الوصول لتخصيب 190 ألف سو

صرح الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية فريدون عباسي بان الصناعة النووية تمنح الاقتدار للبلاد، مؤكدا بان ايران قادرة على الوصول في عملية التخصيب الى 190 الف سو.

وفي تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء قال عباسي، إن الصناعة النووية تمنح الاقتدار ولو أردنا الاقتدار فعلينا العمل في هذا المجال وان تكون لنا قدرة إعادة معالجة البلوتونيوم.



وبشان القول بان البلوتونيوم هو لإنتاج القنبلة الذرية قال هذا العالم النووي، ينبغي القول بدقة بان البلوتونيوم 239 هو لإنتاج القنبلة الذرية أما البلوتونيوم 240 و 241 فهما لتوليد الكهرباء.



وقال المدير السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن القدرات الذاتية متوفرة في الداخل للوصول في تخصيب اليورانيوم الى 190 الف سو (وحدة فصل).

المصدر: فارس