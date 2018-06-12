موسكو: أثر عقوبات واشنطن الجديدة علينا يساوي الصفر

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة بفرضها عقوبات جديدة على روسيا لن تستطيع إجبار موسكو على تغيير سياساتها الخارجية.

وقالت الخارجية الروسية في هذا الصدد: "نتيجة العقوبات الجديدة، ستكون كسابقاتها وستساوي الصفر، ولن تنجح العقوبات في إجبار روسيا على تغيير مسارها المستقل على الساحة الدولية. الساسة الأمريكيون مستمرون في أوهامهم وتصورهم بأن الولايات المتحدة شرطي العالم، ومع كل محاولة فاشلة جديدة للضغط على بلادنا، لا يظهرون سوى عجزهم".

ووصفت محاولات واشنطن إظهار موسكو كعدو، بأنها "قصيرة النظر"، داعيا الولايات المتحدة إلى مواجهة التهديدات الحقيقية.

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وأضافت: "في الولايات المتحدة يظهرون، قصر نظر واضح، فهم يختلقون عدوا لا وجود له، بدلا من المكافحة الجادة ضد الإرهاب والتهديدات الحقيقية الأخرى. هذه ليست مجرد سياسة شريرة ولكنها خطيرة للغاية، وحتما سيحاكم التاريخ أصحابها".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تفرض للمرة الثانية على التوالي، عقوبات جديدة ضد المواطنين والشركات الروسية قبل الأعياد الوطنية المهمة في روسيا.

وأضافت: "من جانبنا بالطبع، انتبهنا إلى حقيقة أن آخر مرتين فرضت فيهما واشنطن عقوباتها، كانتا عشية احتفالنا بعيدي النصر ويوم روسيا. لن ننسى لهم ذلك".

المصدر: تاس