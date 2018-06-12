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روحاني يبلغ ماكرون باستحالة بقاء إيران في الاتفاق النووي إذا لم تستفد منه

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روحاني يبلغ ماكرون باستحالة بقاء إيران في الاتفاق النووي إذا لم تستفد منه
Reuters Philippe Wojazer - Alessandro Bianchi
الرئيسان، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والإيراني حسن روحاني
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أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بينهما باستحالة بقاء بلاده في الاتفاق النووي إذا لم تستفد منه بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وعبر روحاني لماكرون عن ارتياحه لمواقف وتصريحات القادة الأوروبيين بشأن استعدادهم للمشاركة في الاتفاق النووي.

ودعا روحاني الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق إلى ترجمة تلك المواقف والتصريحات إلى تدابير عملية ملموسة تتيح انتفاع إيران من مزايا البقاء في خطة العمل المشتركة الشاملة. 

وأشار الرئيس الإيراني إلى محدودية الوقت المقرر لوضع حلول عملية لإبقاء الاتفاق ساري المفعول، وأضاف: "ينبغي ألا نسمح بتدمير هذا الإنجاز العظيم للدبلوماسية من خلال الإجراءات الأحادية وانتهاكات الآخرين".

المصدر: مهر

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