قلق في دونيتسك لاحتمال تلوث مياهها بالمواد الكيميائية

عبّرت جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا عن قلقها لتلف خزان النفايات الكيميائية في مصنع بمدينة توريتسك الأوكرانية على خط التماس بين طرفي النزاع.

وأعلنت السلطات في دونيتسك أن إراقة 270 طنا من المواد السامة قد تؤدي إلى كارثة بيئية في المنطقة كلها، واصفة وضع منشآت الصرف في المصنع بالرديئة جدا حيث تعرضت هذه المنشآت للقصف الجوي عام 2016.

وأعلن خبراء دونيتسك أن أوكرانيا ترفض المراقبة الثنائية المشتركة للمصنع الكيميائي في مدينة توريتسك، مشيرين إلى أن تسرب النفيات المحتمل سيسمم المياه التي يستخدمها عدد كبير من المدن في منطقة دونباس حيث تقع دونيتسك.

المصدر: وكالات