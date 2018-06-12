كييف.. تدمير خزان يحوي 270 طنا من المواد الكيميائية عند خط التماس مع دونباس

أفادت الوزارة الأوكرانية لما يسمى بـ"شؤون الأراضي المحتلة مؤقتا" بأن خزانا للمواد الكيميائية دمر في مدينة توريتسك الأوكرانية التي تقع تحت سيطرة سلطات كييف.

وجاء في بياء للوزارة أن السلطات سجلت تدمير خزان يحتوي على 270 طنا من النفايات الكيميائية داخل مصنع فينول في مدينة توريتسك الواقعة عند خط التماس في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن خبراء البيئة أخذوا عينات من التراب والجو في المنطقة التي يقع فيها المصنع، ومن المتوقع كذلك تحليل وضع حوض الماء في هذه المنطقة لدراسة التلوث المحتمل.

المصدر: نوفوستي