اللاعب الأمريكي الشهير دنيس رودمان يتطلع للقاء ترامب بعد قمة سنغافورة

أعلن اللاعب الأمريكي الشهير دنيس رودمان عن تطلعه إلى لقاء الرئيس دونالد ترامب بعد عودته من سنغافورة للحديث حول علاقات بيونغ يانغ وواشنطن بحكم علاقته المقربة من زعيم كوريا الشمالية.

ورجح لاعب كرة السلة الأمريكي السابق دينيس رودمان لوكالة "أسوشييتد بريس"، أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتهاء القمة الكورية-الأمريكية الشمالية وعودة ترامب من سينغافورة.

وكان رودمان وصل إلى سنغافورة الاثنين، عشية قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هناك.

وذكر رودمان أن حل الخلافات وبناء العلاقات بين الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي سيتطلب سلسلة من الزيارات بين الجانبين في سبيل إقامة علاقات سلمية بين البلدين.

وفي وقت سابق، أبدى الرياضي لوسائل إعلام أمريكية استعداده لإعلام ترامب، على وجه الخصوص عن بعض الأمور فيما يخص كوريا الشمالية، مؤكدا أنه "يعرف الكثير".

ولاعب كرة السلة السابق على معرفة شخصية بالزعيم الكوري الشمالي، وقد زار كوريا الشمالية ست مرات في السنوات الأخيرة، كان آخرها في صيف العام الماضي.

وفي فبراير 2013 حضر الرياضي ترودمان إلى جانب كيم، مباراة كرة السلة بين الفريق الأمريكي والمنتخب الكوري الشمالي.

وكان رودمان أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيتوجه إلى قمة سنغافورة فقط إذا كانت خبرته في التواصل مع زعيم كوريا الشمالية مفيدة للجانب الأمريكي.

المصدر: تاس





